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Дальнее зарубежье 08.07.2023 13:25

Сотрудничество США и Китая способствовало бы решению глобальных проблем - глава американского Минфина

Министр финансов США Джанет Йеллен, находящаяся в Пекине с визитом, привала Китай к налаживанию сотрудничества для решения глобальных проблем, в том числе с изменением климата.

"Я нахожусь в Пекине в нынешнее критическое время. Я и президент Байден считаем, что, несмотря на разногласия между нашими странами, в наилучших интересах наших народов направить наши отношения в благоприятное русло и поддерживать открытые и честные линии общения", - приводит пресс-служба американского Минфина заявление Йеллен в ходе одного из выступлений в китайской столице.

Министр отметила, что "это особенно важно для решения давних глобальных проблем, которые угрожают всем нам". Поэтому США и КНР следует "совместно работать над решением этих проблем, и это то, чего мир ожидает от нас".

По ее словам, "изменение климата занимает первое место в списке глобальных вызовов, и Соединенные Штаты и Китай должны работать сообща, чтобы противостоять этой экзистенциальной угрозе".

Йеллен подчеркнула, что история свидетельствует о том, что моменты сотрудничества между Вашингтоном и Пекином в области климата "сделали возможными глобальные прорывы, включая Парижское соглашение".

По ее мнению, если бы Китай поддержал существующие многосторонние климатические институты, то, "наряду с нами и правительствами других стран-доноров, мы могли бы оказать большее влияние, чем сегодня", а продолжение американо-китайского сотрудничества в области финансирования борьбы с изменениями климата имело бы "решающее значение".

Визит главы Минфина рассматривается в США как важный шаг в деле смягчения напряженности в отношениях с Китаем, обострившихся после того, как над американской территорией в феврале 2023 года был сбит китайский аэростат.

Как заявляли в министерстве, визит Йеллен 6-9 июля является "мерой, направленной на реализацию важного консенсуса, достигнутого на встрече лидеров Китая и Соединенных Штатов на Бали, и укрепление связей и обменов в финансовой сфере между двумя странами".

В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорилось в сообщении ведомства.

В то же время китайский Минфин в связи визитом Йеллен выразил надежду, что США приложат усилия к тому, чтобы сформировать благоприятную атмосферу для развития торгово-экономического сотрудничества с Китаем.

"Мы надеемся, что американская сторона предпримет практические действия для создания благоприятных условий для здорового развития экономических и торговых отношений между двумя странами и реализации взаимной выгоды", - отмечалось в заявлении министерства.

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Тэги: США, МИНФИН, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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