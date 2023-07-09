Глава Минфина США надеется на налаживание постоянной коммуникации между Вашингтоном и Пекином

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в ходе визита в Пекин ей удалось добиться определенного прогресса в американо-китайских отношениях и выразила надежду на дальнейшее развитие связей между двумя странами.
"В целом, я считаю, что мои двусторонние встречи, которые продолжались около 10 часов в течение двух дней, стали шагом вперед в наших усилиях по укреплению американо-китайских отношений", - сказала она на пресс-конференции по итогам визита.
По словам министра, она "надеется на то, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал коммуникации". В то же время она отметила, что "ни один визит не может решить наши проблемы в одночасье".
Йеллен повторила, что Соединенные Штаты не стремятся отделиться от Китая, что, по ее словам, имело бы "катастрофические последствия для обеих стран и стало бы дестабилизирующим фактором для всего мира", а поэтому является "практически неосуществимым".
"Существует важное различие между разъединением, с одной стороны, и диверсификацией важнейших цепочек поставок или принятием целенаправленных мер в области национальной безопасности с другой", - сказала она.
Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат предпринимать целенаправленные действия для защиты своих интересов и интересов союзников в сфере национальной безопасности, пообещав, что эти действия будут носить "прозрачный, узконаправленный и нацеленный на достижение четких целей характер".
Министр отметила, что в ходе встреч с китайскими представителями она предупредила о важности соблюдения китайскими компаниями санкций Запада в отношении России в связи с украинским кризисом.
Во время визита 6-9 июля Йеллен встречалась с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и вице-президентом Народного банка Китая, главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.
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