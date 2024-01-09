Цена нефти Urals в декабре составила $64,23/барр., дисконт вырос до 17,5%

Средняя цена на нефть марки Urals в 2023 году сложилась в размере $62,99 за баррель, по сравнению с 2022 годом ($76,09 за баррель) она снизилась 17,2%, следует из сообщения Минфина РФ.
В декабре средняя цена Urals составила $64,23 за баррель, что на 27,3% выше, чем в декабре 2022 года ($50,47 за баррель).
Цена нефти North Sea Dated в декабре прошлого года, по данным Минфина, составила $77,88. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил 17,53%.
В ноябре дисконт составлял порядка 12,37%, то есть в декабре он вырос на 5,16 процентного пункта. Расширение спреда фиксируется второй месяц подряд, в ноябре он прибавил около 1,9 п.п. До этого дисконт неуклонно сокращался с весны 2023 г.
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