В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

Индия не имеет проблем с оплатой российской нефти, объемы ее импорта зависят лишь от стоимости, сообщил журналистам министр нефти и газа страны Хардип Пури.
"Проблем с оплатой нет (российской нефти - ИФ). (. . .) Есть лишь вопрос цены, по которой наши НПЗ покупают нефть. (. . .) Это здоровый рынок, и Индия с определенной степенью уверенности ориентируется в текущей глобальной энергетической ситуации", - сказал Пури.
При этом он подчеркнул, что за два года доля российской нефти в общей структуре импорта выросла с 0,2% до примерно 33%. По словам Пури, среднесуточный импорт нефти Индией из РФ в 2023 году составляет около 1,5 млн б/с при общем потреблении 5 млн б/с.
"Индия диверсифицировала источники импорта и будет покупать нефть у кого бы то ни было. У нас есть только одно требование: чтобы Индия получала энергию по наиболее экономичной цене без каких-либо сбоев", - отметил министр.
В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что почти 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol должны были поступить на индийские нефтеперерабатывающие заводы за последние четыре недели. Однако груз не достиг получателей, так как танкеры простаивали на холостом ходу в нескольких милях от места назначения.
Достоверно неизвестно, что именно задержало суда. Одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового потолка цен, введенных странами "семерки", полагает агентство.
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