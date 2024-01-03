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Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 72.70 +2.32 Brent 78.25 +2.36

ТЭК 03.01.2024 23:50

В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

Индия не имеет проблем с оплатой российской нефти, объемы ее импорта зависят лишь от стоимости, сообщил журналистам министр нефти и газа страны Хардип Пури.

"Проблем с оплатой нет (российской нефти - ИФ). (. . .) Есть лишь вопрос цены, по которой наши НПЗ покупают нефть. (. . .) Это здоровый рынок, и Индия с определенной степенью уверенности ориентируется в текущей глобальной энергетической ситуации", - сказал Пури.

При этом он подчеркнул, что за два года доля российской нефти в общей структуре импорта выросла с 0,2% до примерно 33%. По словам Пури, среднесуточный импорт нефти Индией из РФ в 2023 году составляет около 1,5 млн б/с при общем потреблении 5 млн б/с.

"Индия диверсифицировала источники импорта и будет покупать нефть у кого бы то ни было. У нас есть только одно требование: чтобы Индия получала энергию по наиболее экономичной цене без каких-либо сбоев", - отметил министр.

В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что почти 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol должны были поступить на индийские нефтеперерабатывающие заводы за последние четыре недели. Однако груз не достиг получателей, так как танкеры простаивали на холостом ходу в нескольких милях от места назначения.

Достоверно неизвестно, что именно задержало суда. Одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового потолка цен, введенных странами "семерки", полагает агентство.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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