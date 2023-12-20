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Дальнее зарубежье 20.12.2023 22:30

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными, что делает нереализуемым введение ограничений на косвенный импорт из России в течение ближайших 3-4 месяцев, аргументировали они.

Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы "проверки и сертификации на основе отслеживания (происхождения)", которая может потребовать обмена данными c индийскими предприятиями, сообщил один из источников. По его словам, некоторые данные могут быть конфиденциальными, и предприятиям неудобно делиться такой информацией.

Страны G7 объявили в декабре о введении с января 2024 года прямого запрета на импорт российских алмазов, а с марта - бриллиантов, ограненных из них в других странах. Основной из них является Индия, на которую приходится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов.

G7 намерен с марта 2024 года ввести запрет на прямой и косвенный импорт российских алмазов весом выше 1 карата, а с сентября запрет затронет алмазы весом выше 0,5 карата. Тогда же, в сентябре, планируется ввести систему отслеживания происхождения камней, как предполагается, на основе блокчейн.

Индия в основном перерабатывает мелкие российские алмазы, и именно поэтому страна ожидает минимальных сбоев в торговле, заявил ранее правительственный чиновник, напоминает The Economic Times. Тем не менее, по словам представителей отрасли, предлагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов.

Гранильная отрасль Индии испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков - с 15 октября до 15 декабря. Экспорт бриллиантов из страны упал на 29%, до $10 млрд за первые семь месяцев текущего финансового года, который начался в апреле.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, АЛМАЗЫ, САНКЦИИ


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