Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
Правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными, что делает нереализуемым введение ограничений на косвенный импорт из России в течение ближайших 3-4 месяцев, аргументировали они.
Индия также выразила свои сомнения по поводу новой системы "проверки и сертификации на основе отслеживания (происхождения)", которая может потребовать обмена данными c индийскими предприятиями, сообщил один из источников. По его словам, некоторые данные могут быть конфиденциальными, и предприятиям неудобно делиться такой информацией.
Страны G7 объявили в декабре о введении с января 2024 года прямого запрета на импорт российских алмазов, а с марта - бриллиантов, ограненных из них в других странах. Основной из них является Индия, на которую приходится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов.
G7 намерен с марта 2024 года ввести запрет на прямой и косвенный импорт российских алмазов весом выше 1 карата, а с сентября запрет затронет алмазы весом выше 0,5 карата. Тогда же, в сентябре, планируется ввести систему отслеживания происхождения камней, как предполагается, на основе блокчейн.
Индия в основном перерабатывает мелкие российские алмазы, и именно поэтому страна ожидает минимальных сбоев в торговле, заявил ранее правительственный чиновник, напоминает The Economic Times. Тем не менее, по словам представителей отрасли, предлагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов.
Гранильная отрасль Индии испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков - с 15 октября до 15 декабря. Экспорт бриллиантов из страны упал на 29%, до $10 млрд за первые семь месяцев текущего финансового года, который начался в апреле.
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