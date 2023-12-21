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ТЭК 21.12.2023 11:57

Российская нефть застряла на танкерах по пути в Индию

Почти 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol должны были поступить на индийские нефтеперерабатывающие заводы за последние четыре недели. Однако груз не достиг получателей, так как танкеры простаивали на холостом ходу в нескольких милях от места назначения, в одном случае более месяца, пишет Bloomberg.

Достоверно не известно, что именно задерживает суда. Одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового потолка цен, введенных странами "семерки", полагает агентство.

Министерство финансов США ввело санкции против первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью, в середине октября. За этим последовали еще три танкера в середине ноября и еще три - в начале декабря. Шесть из восьми судов, подпавших под санкции, принадлежат российской государственной компании ПАО "Совкомфлот".

Одним из судов в списке казначейства является NS Century, которое перевозило сырую нефть Sokol в индийский порт Вадинар, указывает Bloomberg. Через два дня после внесения в санкционный лист, 16 ноября, танкер остановился к югу от Шри-Ланки, где и находится до сих пор. На прошлой неделе к нему присоединились два других танкера "Совкомфлота", оба также направляются в Вадинар с нефтью Sokol, согласно данным отслеживания танкеров, собранным агентством.

По информации Bloomberg, танкер NS Century находится на холостом ходу к югу от Шри-Ланки с 18 ноября, NS Commander и Sakhalin Island там же с 16 и 18 декабря. Все три танкера направлялись в Вадинар. Krymsk и Nellis, направлявшиеся в крупнейший порт Индии Парадип, находятся совсем рядом от него с 4 и 20 декабря соответственно. Вскоре к ним может присоединиться Liteyny Prospect, который в настоящее время находится в 560 милях от Парадипа.

Каждый из пяти застрявших танкеров, перевозящий около 700 тыс. баррелей нефти, добываемой с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России, принадлежит "Совкомфлоту". Судно Nellis вмещает в два раза больше, чем каждое из перечисленных. Еще один танкер, принадлежащий "Совкомфлоту", завершил погрузку 19 декабря и направляется в Вадинар, куда должен прибыть 1 января.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, НЕФТЬ, ПЕРЕВОЗКА


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