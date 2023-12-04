«Абрау-Дюрсо» инвестирует около $4 млн в производство напитков в Индии

ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, инвестирует около $4 млн в производство слабоалкогольных напитков в Индии. Для этого группа недавно создала совместное предприятие, сообщил "Интерфаксу" президент ГК Павел Титов.

"Мы планируем активную работу на быстрорастущем рынке Индии. С местными партнерами будем совершенствовать уже существующее производство рядом с Нью-Дели. В созданном совместном предприятии 51% акций принадлежит "Абрау-Дюрсо", инвестиции составят около $4 млн", - сказал он.

По словам Титова, основным продуктом будущего производства станут слабоалкогольные газированные напитки в формате ready-to-drink как в банках, так и в бутылках. "Основная цель на первую фазу проекта - выйти на 6 млн литров в год уже к 2026 году", - сообщил он.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.