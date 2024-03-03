Новак: РФ снизит добычу нефти и ее поставки на экспорт во II кв. 2024г на 471 тыс. б/с, структура будет разной каждый месяц

Россия дополнительно добровольно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тыс. б/с во втором квартале 2024 года, приводятся в сообщении правительства РФ слова вице-премьера РФ Александра Новака.
По его словам, в апреле РФ снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с. В мае структура изменится: сокращение нефтепроизводства будет углублено до 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составит 71 тыс. б/с. В июне Россия будет только сокращать добычу - на 471 тыс. б/с.
Базой для сокращения экспорта по-прежнему будет служить средний уровень поставок за май и июнь 2023 года.
Новак подчеркнул, что впоследствии эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий.
Данное добровольное сокращение добычи является дополнением к объявленному в апреле 2023 года в 500 тыс. б/с, которое действует до конца текущего года.
Вице-премьер отметил, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.
Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с.
МИД Азербайджана: с ноября 2020г 346 человек стали жертвами минного террора Армении
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 14 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Министр обороны ФРГ назвал публикацию аудиозаписи разговора немецких офицеров о Крымском мосте попыткой внести раздор
Член военного кабинета Израиля Ганц прибыл в США для обсуждения Газы
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы