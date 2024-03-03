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Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

ТЭК 03.03.2024 20:21

Новак: РФ снизит добычу нефти и ее поставки на экспорт во II кв. 2024г на 471 тыс. б/с, структура будет разной каждый месяц

Россия дополнительно добровольно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тыс. б/с во втором квартале 2024 года, приводятся в сообщении правительства РФ слова вице-премьера РФ Александра Новака.

По его словам, в апреле РФ снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с. В мае структура изменится: сокращение нефтепроизводства будет углублено до 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составит 71 тыс. б/с. В июне Россия будет только сокращать добычу - на 471 тыс. б/с.

Базой для сокращения экспорта по-прежнему будет служить средний уровень поставок за май и июнь 2023 года.

Новак подчеркнул, что впоследствии эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий.

Данное добровольное сокращение добычи является дополнением к объявленному в апреле 2023 года в 500 тыс. б/с, которое действует до конца текущего года.

Вице-премьер отметил, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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