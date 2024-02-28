Добыча нефти в РФ в 2024г может составить 520-530 млн т

Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Добыча около 9,5 млн б/с в соответствии со всеми нашими договоренностями и обязательствами - квотам и добровольными сокращениями", - сказал вице-премьер РФ.
"По итогам года, мне кажется, (добыча - ИФ) будет в диапазоне 520-530 млн т", - спрогнозировал он.
Недавно Новак говорил, что добыча нефти (с конденсатом - ИФ) в РФ в 2023 году упала менее чем на 1% - примерно до 530 млн тонн. В 2022 году в России было добыто 535 млн тонн нефти с конденсатом.
Квота России в рамках ОПЕК+ на 2024 год составляет 9,95 млн б/с. Россия согласилась добровольно снизить производство на 500 тыс. б/с на весь 2024 год. Кроме того, на первый квартал 2024 года действуют добровольные ограничения России (в числе ряда стран ОПЕК+) по снижению нефтеэкспорта на 500 тыс. б/с.
Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2024 году добыча нефти в РФ прогнозируется на уровне 523 млн тонн в базовом варианте.
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