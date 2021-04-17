Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для гонки Формулы-1

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с организацией и проведением гонки «Гран-при Азербайджана» Формулы-1, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению с 1 мая по 15 июня 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан при предоставлении следующих документов: аккредитационная карта, подтверждающая аккредитацию, полученная в соответствии с соответствующими правилами Formula One Management Limited международных организаторов гонок Формулы-1 и Международной автомобильной федерации; Аккредитационная карта, подтверждающая аккредитацию в “The Baku City Circuit”.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать “Formula One Management Limited”, Международную автомобильную федерацию и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с гонкой, а также обеспечить размещение посольств и консульств Азербайджана за рубежом в информационных ресурсах интернета.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.

Текст распоряжения опубликован в субботу на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, Гран-при Азербайджана в 2021 году пройдет 6 июня в Баку по новым условиям - без зрителей.

Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана. В 2019 году этап в Азербайджане посетили около 85 тыс. зрителей.

Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Х.Насирзаде