Число новых случаев COVID-19 в странах Балтии превышает 2 тыс. пятый день подряд

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2 180 новых случаев коронавируса, что всего на два случая больше зафиксированного накануне суточного прироста.

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2 178 случаев COVID-19, 478 из которых были в Эстонии, 1 088 - в Литве, 612 - в Латвии.

В Эстонии за сутки подтверждено 333 новых случая коронавируса, еще 12 зараженных скончались, сообщил в субботу департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии выявлено 117 011 случаев COVID-19, число жертв пандемии достигло 1 082.

Средняя суточная заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 тыс. жителей Эстонии составила 607,6 случаев. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины введена 285 973 жителям, курс вакцинации завершен у 84 224 человек.

По данным Научного совета по вопросам коронавирукса, число ежедневно нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 сократилось вдвое. "Если раньше в больницу поступало почти 80 пациентов в сутки, сейчас этот показатель имеет тенденцию к снижению и приближается к 40", - сказала член научного совета, математик Криста Фишер порталу телерадиовещания ERR.

По ее оценке, к началу мая число новых инфицированных коронавирусом в Эстонии будет составлять около 200 человек в сутки. "Если тенденция к снижению инфицирования сохранится, ограничения могут постепенно начать сниматься с 26 апреля", - уточнила она.

В Литве за сутки зафиксировано 1 193 новых случая коронавируса, еще 12 заболевших скончались, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии в Литве выявлено 232 829 случаев COVID-19, число жертв пандемии выросло до 3 751. Всего с данным заболеванием связаны 7 604 смерти.

За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей Литвы составил 502,5 случая - Литва вошла в "черную" зону. По данным СМИ, основной критерий черной зоны - это полная заполняемость коек в больницах.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что после 3 мая в Литве обсудят привилегии для людей, у которых выработался иммунитет к коронавирусу. "Мы говорим о периоде после 3 мая, когда вступят в силу все решения, принятые правительством вчера. Как пример могу привести - ужин в помещении ресторана", - сказала Шимоните, которую цитирует Delfi.ru.

В Латвии за сутки выявлено 654 новых случая коронавируса, еще шестеро инфицированных умерли, сообщает агентство BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии COVID-19 выявлен у 110 997 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в республике составляет 373,8 случая на 100 тыс. жителей.

Латвийская ассоциация торговцев предложит ряд изменений в действующих ограничениях, влияющих на работу торговых центров, сообщил агентству LETA президент ассоциации Хенрик Данусевич, которого цитирует Delfi.ru.