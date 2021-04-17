Задержанного украинского консула интересовали базы данных с личными сведениями россиян, в том числе об уголовных делах, заявляют в ФСБ

Задержанный ФСБ РФ украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян, заявляют в спецслужбе.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Ещё данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщается в видео спецслужбы, распространённом Центром общественных связей (ЦОС).

В видео уточняется, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта.

На видео также присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк планировал именно там приобрети интересующую его информацию.

"Я не знаю его имени. Я работаю на ярмарке "Юнона", продавцов телефонов, планшетов. (...) Мы с другом заинтересовались предложением, хотели продать их (базы данных- ИФ) ему", - сказал он.

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России". "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

В Киеве утверждают, что дипломат к получению секретной информации непричастен, но заявили, что в ближайшее время МИД Украины будет решать вопрос о его возвращении на родину.

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течении 72 часов.