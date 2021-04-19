Азербайджан начал строительство автодороги в Нахчыван, до конца 2021г начнется прокладка и ж/д – глава Минтранса Турции

Началось строительство автомобильной дороги для соединения материковой части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР), заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу.
«Мы считаем, что строительство автомобильной дороги между Азербайджаном и НАР нужно завершить максимально быстро. Работа уже началась и продолжается. Сразу по завершении этой дороги начнется строительство железной дороги из Азербайджана в Нахчыван», - сказал Караисмаилоглу в интервью турецкой газете «Yeni Safak».
Он отметил, что вопрос организации транспортного сообщения между Азербайджаном и Турцией через НАР обсуждался в ходе недавнего визита в Анкару азербайджанского вице-премьера (Шахина Мустафаева –ИФ).
«Детали по созданию Транспортного коридора между Азербайджаном и НАР согласованы. Азербайджан планировал начать строительство железной дороги в НАР в декабре 2021 года, но поскольку автомобильная дорога будет завершена еще быстрее, сразу после ее окончания можно начать строительство железной дороги», - сказал министр.
Он добавил, что в НАР потребуется провести капитальный ремонт железной дороги, чтобы привести ее пригодное для эксплуатации состояние.
«Также мы договорились нашу железнодорожную ветку из Карса в Нахчыван продлить до Дилучу (в районе Игдыра, пограничные ворота Дилучу между Турцией и Азербайджаном - ИФ). Это позволит наладить сообщение с Азербайджаном не через Грузию, а через НАР», - сказал Караисмаилоглу.
Как сообщалось ранее, открытие прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной республикой страны является одним из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Н.Аббасова
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
В Азербайджане создается Агентство господдержки НПО
В Азербайджане подготовят концепцию «Умный город» и «Умное село»
Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе
Госпогранслужба Азербайджана сообщила о вооруженном инциденте на границе с Ираном, один из наркокурьеров ранен
Двенадцать европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
США не хотят менять свой подход максимального давления на КНДР - МИД РФ
Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank завершил отчетный период с чистой прибылью 5,7 млн манатов
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам