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Транспорт и связь 19.04.2021 13:57

Азербайджан начал строительство автодороги в Нахчыван, до конца 2021г начнется прокладка и ж/д – глава Минтранса Турции

Началось строительство автомобильной дороги для соединения материковой части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР), заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу.

«Мы считаем, что строительство автомобильной дороги между Азербайджаном и НАР нужно завершить максимально быстро. Работа уже началась и продолжается. Сразу по завершении этой дороги начнется строительство железной дороги из Азербайджана в Нахчыван», - сказал Караисмаилоглу в интервью турецкой газете «Yeni Safak».

Он отметил, что вопрос организации транспортного сообщения между Азербайджаном и Турцией через НАР обсуждался в ходе недавнего визита в Анкару азербайджанского вице-премьера (Шахина Мустафаева –ИФ).

«Детали по созданию Транспортного коридора между Азербайджаном и НАР согласованы. Азербайджан планировал начать строительство железной дороги в НАР в декабре 2021 года, но поскольку автомобильная дорога будет завершена еще быстрее, сразу после ее окончания можно начать строительство железной дороги», - сказал министр.

Он добавил, что в НАР потребуется провести капитальный ремонт железной дороги, чтобы привести ее пригодное для эксплуатации состояние.

«Также мы договорились нашу железнодорожную ветку из Карса в Нахчыван продлить до Дилучу (в районе Игдыра, пограничные ворота Дилучу между Турцией и Азербайджаном - ИФ). Это позволит наладить сообщение с Азербайджаном не через Грузию, а через НАР», - сказал Караисмаилоглу.

Как сообщалось ранее, открытие прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной республикой страны является одним из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Н.Аббасова

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Тэги: НАР, ТУРЦИЯ, СООБЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]