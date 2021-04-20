Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-марте, сократилось в 4,4 раза из-за COVID-19

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-марте 2021 года, составило 117,2 тыс. человек, что в 4,4 раза ниже показателя первого квартала прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В Госкомстате отмечают, что большинство визитов в страну в январе-марте было не связано с туризмом, что обусловлено пандемией коронавируса COVID-19 и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года. В основном в первом квартале 2021 года преобладали визиты с нетуристической целью.

За прошедший период 33% прибывших в страну иностранцев составили граждане из РФ, 27,9% - Турции, 16,2% - Ирана, 10,6% - Грузии, 2,4% - Украины, 1,1% - Великобритании, 1% - Беларуси, по 0,7% - Казахстана и Узбекистана, 0,6% - Туркменистана, 0,5% - Италии и Германии, 4,8% - граждане других стран.

Из общего числа посетивших страну 93,4% - мужчины, 6,6% - женщины.

Согласно статистике, число граждан ЕС, посетивших Азербайджан в январе-марте, сократилось в 3,5 раза - до 4,3 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 3,5 раза, до 19,4 тыс. человек, из стран СНГ - в 4,2 раза, до 45,6 тыс. человек.

В отчетный период 70,9% человек прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 25,8% - воздушным транспортом, 3,3% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-март сократилось в 8,4 раза – до 111,1 тыс. человек. При этом 45,2% выезжали в Турцию, 19,7% - Россию, 9,2% - Грузию, 6,9% - Иран, 19% - другие страны.

"25,8% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 67,5% - воздушным транспортом, 6,7% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

По итогам 2020 года турпоток в Азербайджан составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года. Спад турпотока был связан с ограничениями, действующими из-за COVID-19.

В настоящее время ограничения на въезд в Азербайджан действуют до 1 июня 2021 года.

Б.Рустамбеков