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Спорт 21.04.2021 11:52

Участники футбольной Суперлиги поставили проект на паузу, от него не отказываются

Клубы, намеревавшиеся учредить европейскую футбольную Суперлигу, решили взять паузу в реализации проекта, говорится в заявлении этой организации.

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы обдумаем, что нужно предпринять, чтобы видоизменить наш проект. Нашей целью всегда будет привлечение максимально возможного интереса со стороны болельщиков и увеличение выплат, в качестве солидарности, всему футбольному сообществу", - говорится в документе.

В нем указывается, что участники проекта "уверены, что нынешний статус-кво в европейском футболе нужно менять".

"Мы предлагаем новый европейский турнир. Потому что существующая система не работает", - подчеркивают в Суперлиге. В документе говорится, что проект в случае реализации позволит решить финансовые проблемы не только клубов-участников, но и футбольного мира в целом, пострадавшего финансово за время пандемии.

В заявлении утверждается, что шесть английских клубов были вынуждены выйти из проекта, так как столкнулись с сильным давлением извне. "Мы уверены, что наше предложение не нарушает европейские законы и правила. Это подтверждает решение суда (в Испании - ИФ), нацеленное на защиту Суперлиги от действий третьих сторон", - говорится в заявлении.

Как сообщалось в понедельник, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

Однако в ночь на среду о своем выходе из проекта объявили все шесть английских клубов.

Сезон в Суперлиге планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы клубы имели возможность участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, СУПЕРЛИГА, СИТУАЦИЯ


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