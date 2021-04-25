Более 80 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде

Министерство внутренних дел Ирака проинформировало в воскресенье, что жертвами пожара в багдадской больнице для COVID-пациентов стали 82 человека, сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что причиной пожара, который произошел накануне поздно вечером, стал недосмотр персонала, из-за чего в палате интенсивной терапии взорвался кислородный баллон.
"Халатность в этаких вопросах - не ошибка, но преступление, за которое совершившие его должны понести ответственность", - прокомментировал случившееся премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими.
По его решению, уволены генеральный директор управления здравоохранения багдадского района эр-Русафа, где расположена больница, а также несколько представителей руководства больницы.
Открыто расследование.
Пашинян и Макрон обсудили Карабах
Главы МИД Азербайджана и Турции заявили о неприемлемости политизации событий 1915 года в Османской империи
Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом «геноцида» армян в 1915 году в Османской империи
Новак уверен, что "Северный поток 2" будет достроен
Yapi Kredi Bank Azerbaijan в I квартале сократил активы на 7,1%
VTB Bank (Azerbaijan) в I квартале увеличил кредитный портфель на 12,5%
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Минск не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине - глава МИД Беларуси
ГосТВ Беларуси заявило о связи советника Байдена с делом о подготовке переворота в республике
Немецкие "Зеленые" обогнали по популярности христианских демократов - опрос
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Nar» запускает проект «Час чтения» для школьников
За первый квартал AccessBank нарастил кредитный портфель на 18 миллионов
В Казани создается международная диалоговая площадка «Россия – Азербайджан»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ