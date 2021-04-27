В Азербайджане рост числа случаев COVID-19, 27 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1307 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 315,119 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 806 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 27 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 429.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 282,786 тыс.человек (+2 383 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 904 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 649 тестов на коронавирус (накануне 5 732 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 206,917 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде