В Азербайджане рост числа случаев COVID-19, 27 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1307 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 315,119 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 806 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончалось 27 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 429.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 282,786 тыс.человек (+2 383 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 904 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 649 тестов на коронавирус (накануне 5 732 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 206,917 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор
В Зангилане планируют запустить производство итальянских сыров и построить буйволиную ферму
Концепция «Умное село» будет реализована в трех селах Зангиланского района
Новак: мы должны внимательно следить за ситуацией на нефтяном рынке, распространением COVID-19 в странах Азии
Министерский комитет ОПЕК+ выступил за сохранение принятых решений по добыче, министерская встреча перенесена на июнь
Танкер столкнулся с сухогрузом у китайского порта Циндао, зафиксирован разлив нефти
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Гаджигабульском районе
Специалисты после сообщений о возможных "ответных" кибератаках из США предложили объектам российской инфраструктуры усилить меры безопасности
Россия, Китай и Иран продуктивно обсудили в Вене ход перспективы СВПД - Ульянов
Саудовский порт на Красном море атаковали при помощи дистанционно управляемой лодки со взрывчаткой
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании
В Баку прошел любительский шахматный онлайн турнир «I матч Дружбы Россия-Азербайджан»
Стартовал пятый национальный конкурс «Brand Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ