Во Франции во время третьего локдауна взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя

Во Франции значительно выросли продажи ряда алкогольных напитков во время продолжающегося с начала апреля 2021 года третьего "локдауна", сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на данные аналитической компании Iri.
Согласно этим данным, продажи сидра и пива увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, продажи шампанского и виски - на 24%.
При этом, для сравнения во время первого "локдауна" весной прошлого года, согласно статистике продаж, французы, главным образом, скупали не столько алкоголь, сколько такие продукты, как макароны, мука и туалетная бумага.
"Французы (во время первой волны - ИФ) боялись, что магазины закроются, и покупали продукты, которые они считали жизненно важными, а алкогольные напитки оставались в стороне", - объясняет бизнес-директор Iri Эмили Майер. По ее словам, с начала года наблюдается тенденция того, что "французы хотят порадовать себя покупками, например, алкоголем".
В начале апреля 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19 по всей стране. В частности, жители страны должны ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются. Закрылись школы.
Ранее на этой неделе во Франции начали ослаблять ограничения, открылись детские сады и школы.
Во Франции с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 5,5 млн заражений, более 103 тыс. инфицированных скончались.
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