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СНГ 29.04.2021 09:33

Власти Киргизии сообщают об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация на киргизско-таджикской государственной границе утром в четверг обострилась, было применено огнестрельное оружие, среди граждан Киргизии есть раненые, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"29 апреля примерно с 04:40 в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области Киргизии (...) обстановка обострилась", - говорится в сообщении.

"Таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей", - уточняет пресс-служба.

Кроме того, отмечают киргизские пограничники, граждане Таджикистана бросают камни в киргизских граждан и принадлежащие им дома.

Среди граждан Киргизии, по данным погранслужбы, есть раненые.

Ранее в четверг киргизская сторона заявила, что трое киргизстанцев получили телесные повреждения в ходе конфликта. В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана со своей стороны сообщили о семи пострадавших в этом конфликте.

По инциденту на киргизско-таджикской границе УВД Баткенской области Киргизии возбуждено уголовное дело.

Ранее в среду сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камер видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Пограничный отряд Киргизии и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить данные работы.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ОБОСТРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]