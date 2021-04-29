Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, участникам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ).
Материальная помощь в размере 750 манатов ($441,2) будет оказана вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период II мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.
Распоряжением главы государства, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2021 год будет выделено 4,8 млн манатов ($2,82 млн).
Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения.
Министерству труда и социальной защиты, в свою очередь, поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до соответствующих лиц.
Б.Рустамбеков
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