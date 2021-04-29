Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0618 RUR   0.0229 GBR   2.371 TRY   0.2073

Цена на нефть

28.04 $/bbl   WTI 63.86 0.92 Brent 67.27 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Социум 29.04.2021 14:26

Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, участникам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ).

Материальная помощь в размере 750 манатов ($441,2) будет оказана вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период II мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

Распоряжением главы государства, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2021 год будет выделено 4,8 млн манатов ($2,82 млн).

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения.

Министерству труда и социальной защиты, в свою очередь, поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до соответствующих лиц.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕТЕРАНЫ, ПОМОЩЬ, МАТЕРИАЛЬНАЯ


Похожие новости


Ветераны II мировой войны в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере около $900 Ветеранам II мировой войны в Азербайджане окажут единовременную материальную помощь в размере около $900 Киргизские ветераны войны, узники концлагерей и блокадники получат от президента ко Дню Победы по $200 Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременной матпомощи участникам ВОВ Участники Второй мировой войны получат в Азербайджане единовременную матпомощь в 1 тыс. манатов Участники Второй мировой войны получат в Азербайджане единовременную матпомощь в 1 тыс. манатов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]