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Здравоохранение 29.04.2021 18:30

В Нью-Йорке планируют с июля полностью снять антиковидные ограничения

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг заявил, что все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, планируется отменить 1 июля 2021 года.

"Наш план - полностью открыть Нью-Йорк 1 июля. Мы готовы открыть магазины, а также фирмы, офисы и театры полностью", - сказал де Блазио в эфире утренней передачи на телеканале MSNBC.

Он отметил, что для достижения этой цели "по-прежнему предстоит много работы". Мэр также призвал жителей города пройти вакцинацию, если они еще этого не сделали.

Согласно данным американских служб здравоохранения, показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализаций и смертности снижаются в стране последнюю неделю.

В США полную вакцинацию от коронавируса прошли около 38% взрослого населения. При этом, более половины жителей США возрастом от 18 лет получили как минимум первую дозу вакцины.

За время пандемии в США выявили более 32,9 млн случаев заболевания COVID-19, свыше 588 тыс. человек скончались от последствий заражения.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]