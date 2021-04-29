Планируется встреча премьеров Киргизии и Таджикистана на полях Евразийского межправсовета в Казани, заявили в Бишкеке

Премьер-министры Киргизии и Таджикистана на полях Евразийского межправительственного совета намерены обсудить приграничный конфликт, сообщила в четверг пресс-служба правительства Киргизии.

"Планируется двусторонняя встреча премьер-министра Киргизии Улукбека Марипова с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой на полях Евразийского межправительственного совета в Казани", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, переговоры премьеров состоятся после завершения заседания Евразийского межправительственного совета.

"Встреча незапланированная ранее. Главы правительств двух стран обсудят сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе", - отметили в правительстве Киргизии.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 17 человек, один погиб от огнестрельного ранения.