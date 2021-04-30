Добыча нефти с блока АЧГ в I квартале велась со 133 скважин – АМОК

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-марте 2021 года осуществлялась со 133 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Азербайджанской международной операционной компании (АМОК - оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ).

«За I-ый квартал 2021 года на контрактном блоке были пробурены три нефтедобывающие и две водонагнетательные скважины. По состоянию на конец марта в эксплуатации находилось 133 нефтедобывающих, 45 водо- и 8 газонагнетательных скважин», - отметили в компании.

По данным АМОК, в целом, за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти превысила 3,9 млрд баррелей.

Как сообщалось, в I-ом квартале 2021 года добыча нефти на блоке АЧГ составила 44 млн баррелей или 6 млн тонн, что в баррелях ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова