Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I квартале увеличили объем выполненных заказов на 17,5%

Подрядные компании по проектам BP в Азербайджане в I-ом квартале 2021 года выполнили заказы на $505,5 млн, что на 17,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

Из указанной суммы на $268,8 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, на $10,1 млн – 20 государственных предприятий, на $116,2 млн – 168 малых и средних предприятий, на сумму $110,4 млн - иностранные компании, работающие по проектам BP в Азербайджане.

Инвестиции в реализацию социальных проектов BP и ее партнерами в Азербайджане в январе-марте 2021 года суммарно составили $614 тыс.

Как сообщалось, BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.

Н.Аббасова