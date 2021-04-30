Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0602 RUR   0.0227 GBR   2.3716 TRY   0.2067

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.04.2021 13:20

Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I квартале увеличили объем выполненных заказов на 17,5%

Подрядные компании по проектам BP в Азербайджане в I-ом квартале 2021 года выполнили заказы на $505,5 млн, что на 17,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

Из указанной суммы на $268,8 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, на $10,1 млн – 20 государственных предприятий, на $116,2 млн – 168 малых и средних предприятий, на сумму $110,4 млн - иностранные компании, работающие по проектам BP в Азербайджане.

Инвестиции в реализацию социальных проектов BP и ее партнерами в Азербайджане в январе-марте 2021 года суммарно составили $614 тыс.

Как сообщалось, BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: BP, ПОДРЯДЧИКИ, ЗАКАЗЫ


Похожие новости


Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в январе-сентябре увеличили объем выполненных заказов на 23,9% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 5% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I квартале увеличили объем выполненных заказов на 37,9% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане за 2019г сократили объем выполненных заказов на 9,9% Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в 2014-2018гг выполнили заказов на сумму свыше $10 млрд Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в 2018г сократили объем выполненных заказов на 25%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]