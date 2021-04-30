Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I квартале увеличили объем выполненных заказов на 17,5%

Подрядные компании по проектам BP в Азербайджане в I-ом квартале 2021 года выполнили заказы на $505,5 млн, что на 17,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.
Из указанной суммы на $268,8 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, на $10,1 млн – 20 государственных предприятий, на $116,2 млн – 168 малых и средних предприятий, на сумму $110,4 млн - иностранные компании, работающие по проектам BP в Азербайджане.
Инвестиции в реализацию социальных проектов BP и ее партнерами в Азербайджане в январе-марте 2021 года суммарно составили $614 тыс.
Как сообщалось, BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.
Н.Аббасова
Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху - глава МИД Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Литвы двустороннюю повестку и вопросы региональной безопасности
Президент Азербайджана назначил Мубариза Аскерова членом Нацсовета по телевидению и радио
Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек
Число заражений COVID-19 в мире превысило 150 млн, число жертв - 3,1 млн - университет Джонса Хопкинса
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
В Минобороны России не ожидают обострения конфликта между Таджикистаном и Киргизией
Более 40 стран помогут Индии в борьбе с COVID-19
Встреча Путина и Байдена "на полях" саммита G7 или саммита НАТО невозможна - Песков
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ