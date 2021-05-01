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Дальнее зарубежье 01.05.2021 01:18

США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей - советник Байдена

Администрация США готова в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки на Украину... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал он, выступая на онлайн форуме института Аспена.

При этом Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]