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Сербия никогда не введет санкции в отношении России - посол республики в РФ

Республика Сербия никогда не будет вводить ограничительные меры в отношении Российской Федерации, такова принципиальная позиция Белграда, заявил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

"С точки зрения нашей позиции санкции - это не политика, а отсутствие политики, и Сербия, это заявил и президент Александр Вучич, никогда не будет вводить ограничительные меры в отношении России", - сказал Лазански в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы в Сербии лучше всех знаем, что такое санкции, поскольку мы годами подвергались западным рестрикциям и знаем, как это повлияло на жизнь наших граждан", - добавил он.

При этом, по словам посла, в Сербии ожидают, "что Брюссель и Москва найдут общий язык и что до момента, когда Сербия станет полноправным его (Евросоюза - ИФ) членом, ЕС смягчит эти отношения с Россией и санкции будут сняты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]