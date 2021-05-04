Сербия никогда не введет санкции в отношении России - посол республики в РФ

Республика Сербия никогда не будет вводить ограничительные меры в отношении Российской Федерации, такова принципиальная позиция Белграда, заявил посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

"С точки зрения нашей позиции санкции - это не политика, а отсутствие политики, и Сербия, это заявил и президент Александр Вучич, никогда не будет вводить ограничительные меры в отношении России", - сказал Лазански в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы в Сербии лучше всех знаем, что такое санкции, поскольку мы годами подвергались западным рестрикциям и знаем, как это повлияло на жизнь наших граждан", - добавил он.

При этом, по словам посла, в Сербии ожидают, "что Брюссель и Москва найдут общий язык и что до момента, когда Сербия станет полноправным его (Евросоюза - ИФ) членом, ЕС смягчит эти отношения с Россией и санкции будут сняты".