В ЕС сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19

В Евросоюзе вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 150 млн человек, сообщила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Вакцинация в ЕС набирает обороты: мы только что перешли отметку 150 млн прививок", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.
Она уточнила, что 25% всех жителей ЕС получили первую дозу препаратов.
По словам главы ЕК, у ЕС в будущем будет достаточное количество препаратов, чтобы в июле вакцинировать 70% совершеннолетних жителей Евросоюза.
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