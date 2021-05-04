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Здравоохранение 04.05.2021 22:05

В ЕС сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19

В Евросоюзе вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 150 млн человек, сообщила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Вакцинация в ЕС набирает обороты: мы только что перешли отметку 150 млн прививок", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.

Она уточнила, что 25% всех жителей ЕС получили первую дозу препаратов.

По словам главы ЕК, у ЕС в будущем будет достаточное количество препаратов, чтобы в июле вакцинировать 70% совершеннолетних жителей Евросоюза.

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, КАМПАНИЯ, МАСШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]