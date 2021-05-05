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Дальнее зарубежье 05.05.2021 21:56

Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

России следует отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска, заявили в среду главы МИД стран G7.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряжённости", - говорится в части коммюнике министров, посвящённой Украине.

Кроме того, в G7, говоря о ситуации на востоке Украины, призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: G7, УКРАИНА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]