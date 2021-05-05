Главы МИД G7 призывают РФ полностью отвести стянутые к границе с Украиной войска

России следует отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска, заявили в среду главы МИД стран G7.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряжённости", - говорится в части коммюнике министров, посвящённой Украине.

Кроме того, в G7, говоря о ситуации на востоке Украины, призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня".