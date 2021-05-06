Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

"Приземлились в Киеве, поскольку мы стремимся укрепить партнерство #USUkraine", - написал Блинкен в своем Твиттере в ночь на четверг.

Самолет приземлился в "Международном аэропорту "Борисполь" около 00:20 по Киевскому времени.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такой визит позволит Украине ускорить процессы интеграции в евроатлантическое содружество.