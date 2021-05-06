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Здравоохранение 06.05.2021 12:10

В Азербайджане с 10 мая начинается вакцинация от COVID-19 лиц старше 18 лет - врио министра здравоохранения

В Азербайджане с 10 мая начинается вакцинация против COVID-19 лиц старше 18 лет, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

«В Азербайджане с 10 мая начинается новый этап вакцинация против COVID-19. На этом этапе вакцинацию смогут пройти граждане, старше 18 лет. Это говорит о том, что в настоящее время в стране имеется необходимое количество вакцин», - сказал Мусаев на брифинге в четверг.

Мусаев также сообщил, что на сегодня в Азербайджане сделано 1,6 млн доз вакцин от коронавируса, а 600 тыс. человек уже получили две дозы противоковидной вакцины.

Он добавил, что на неделю праздников в связи с Рамазаном в Азербайджане не планируется применение каких-либо ограничений. Ограничения коснутся лишь работы общественного транспорта, о чем было заранее объявлено.

Как сообщалось ранее, вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВАКЦИНАЦИЯ, COVID-19


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]