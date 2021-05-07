В школах Баку и трех крупных городов Азербайджана с 17 мая возобновляется частичное очное обучение

В школах Баку, Абшеронского полуострова, а также, Сумгайыта, Гянджи и Шеки с 17 мая будет частично восстановлена очная форма обучения в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях.
Соответствующее решение было принято коллегией министерства образования.
По данным минобразования, в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе, в общеобразовательных учреждениях на дошкольном этапе и общем среднем образовании (V-IX классы) уроки будут проводиться два раза в неделю, а на уровне начального образования ( I-IV классы) – 3 раза в неделю.
В школах Гянджи и Шеки, где проектная мощность учебных заведений и плотность учеников позволяют ученикам держать расстояние не менее 1,5 метров, обучение будет проходить 4 раза в неделю на дошкольном этапе и 5 раз в неделю на уровне общеобразовательной средней школы (I-IX классы).
В случае невозможности соблюдения расстояния уроки будут проводиться два раза в неделю для дошкольников и 3 раза – для учащихся I-IX классов.
Для учащихся школ-интернатов и спецшкол вышеперечисленных населенных пунктов очные уроки будут проводиться 5 раз в неделю. Также во внешкольных образовательных учреждениях в младших и средних возрастных группах (I-IX классы) 2 раза в неделю будут проводиться клубные занятия.
А. Мамедов
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