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Наука и образование 07.05.2021 20:22

В школах Баку и трех крупных городов Азербайджана с 17 мая возобновляется частичное очное обучение

В школах Баку, Абшеронского полуострова, а также, Сумгайыта, Гянджи и Шеки с 17 мая будет частично восстановлена ​​очная форма обучения в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях.

Соответствующее решение было принято коллегией министерства образования.

По данным минобразования, в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе, в общеобразовательных учреждениях на дошкольном этапе и общем среднем образовании (V-IX классы) уроки будут проводиться два раза в неделю, а на уровне начального образования ( I-IV классы) – 3 раза в неделю.

В школах Гянджи и Шеки, где проектная мощность учебных заведений и плотность учеников позволяют ученикам держать расстояние не менее 1,5 метров, обучение будет проходить 4 раза в неделю на дошкольном этапе и 5 раз в неделю на уровне общеобразовательной средней школы (I-IX классы).

В случае невозможности соблюдения расстояния уроки будут проводиться два раза в неделю для дошкольников и 3 раза – для учащихся I-IX классов.

Для учащихся школ-интернатов и спецшкол вышеперечисленных населенных пунктов очные уроки будут проводиться 5 раз в неделю. Также во внешкольных образовательных учреждениях в младших и средних возрастных группах (I-IX классы) 2 раза в неделю будут проводиться клубные занятия.

А. Мамедов

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Тэги: ШКОЛЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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