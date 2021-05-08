Япония полна решимости провести Олимпиаду в Токио в этом году

Японские власти намерены провести Олимпийские игры в Токио этим летом, они должны стать свидетельством консолидации мира для победы над коронавирусом, заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.
"Правительство Японии полно решимости провести Токийские игры этим летом как свидетельство консолидации всего мира для победы человечества над коронавирусом. Этот турнир также продемонстрирует миру, как Япония восстанавливается после мощного землетрясения, которое произошло в марте 2011 года на востоке нашей страны", - сказал Кодзуки в интервью "Интерфаксу".
Он напомнил, что в результате пятисторонних переговоров между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом (МПК), администрацией Токио, Организационным комитетом и правительством Японии была достигнута договоренность отказаться от приема иностранных зрителей на Олимпиаде.
"Это сделано для того, чтобы провести в Токио еще более надежные, безопасные и спокойные для всех участников соревнования, с учетом эпидемиологической ситуации внутри Японии и за ее пределами, включая появление мутантных штаммов, а также ситуации с ограничением передвижений через национальные границы разных стран, включая Японию", - сказал посол.
Он отметил, что Координационный совет по борьбе с новым коронавирусом, который включает представителей правительства Японии, администрации Токио, Организационного комитета, Олимпийского и Паралимпийского комитетов Японии, а также японских специалистов по инфекционным заболеваниям, продолжает консультации "с целью проведения безопасного и надежного турнира, включая дополнительные меры против мутантных штаммов".
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.
Полный текст интервью посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки опубликован на сайте interfax.ru.
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