Душанбе обеспокоен ситуацией в Афганистане в связи с выводом оттуда военных сил США - президент Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил ухудшение ситуации в Афганистане после объявления Вашингтона о выводе своих военных из этой страны.

"Вопрос безопасности сейчас в регионе вопрос номер один с учетом заявлений США о выводе войск. Практически они уже больше половины вывели, и сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась", - сказал Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу в Москве.

В свою очередь, Путин назвал обоснованными озабоченности Душанбе в связи с ситуацией в Афганистане и заявил, что хотел бы выслушать мнение своего таджикистанского коллеги на этот счет.