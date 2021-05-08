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СНГ 08.05.2021 20:20

Душанбе обеспокоен ситуацией в Афганистане в связи с выводом оттуда военных сил США - президент Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил ухудшение ситуации в Афганистане после объявления Вашингтона о выводе своих военных из этой страны.

"Вопрос безопасности сейчас в регионе вопрос номер один с учетом заявлений США о выводе войск. Практически они уже больше половины вывели, и сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась", - сказал Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу в Москве.

В свою очередь, Путин назвал обоснованными озабоченности Душанбе в связи с ситуацией в Афганистане и заявил, что хотел бы выслушать мнение своего таджикистанского коллеги на этот счет.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]