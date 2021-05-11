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Здравоохранение 11.05.2021 13:40

Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз

Украина увеличила контракт на поставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нам удалось увеличить поставки вакцин Pfizer/BioNTech вдвое уже в этом календарном году", - сказал он на брифинге во вторник.

Он напомнил, что всего Украина имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19 разных производителей. В частности, 8 млн доз в рамках механизма COVAX и 32 млн доз по прямым контрактам с производителями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ВАКЦИНЫ, КОНТРАКТ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]