Американские Bonanza Creek и Extraction Oil объединяются, создадут компанию стоимостью $2,6 млрд

Американские Bonanza Creek Energy Inc. и Extraction Oil & Gas Inc. объявили о слиянии, в результате которого будет создана компания стоимостью порядка $2,6 млрд.

Обе компании ведут добычу в Денвер-Юлесбургском сланцевом бассейне в штате Колорадо.

Как говорится в пресс-релизе Bonanza Creek, сделка, являющаяся слиянием равных, пройдет в виде обмена акциями. Объединенная компания, которая получит название Civitas Resources Inc., станет крупнейшим производителем нефти и газа в Денвер-Юлесбургском бассейне с добычей порядка 117 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акционерам Bonanza Creek и Extraction Oil будет принадлежать по 50% новой компании.

Слияние, как ожидается, позволит компаниям добиться ежегодной экономии на расходах в размере порядка $25 млн.

Главным исполнительным директором Civitas станет нынешний CEO Bonanza Creek Эрик Григер, ее совет директоров возглавит председатель совета директоров Extraction Бен Делл. Обе компании назначат по четыре директора в совет директоров Civitas.

Слияние Bonanza Creek и Extraction Oil является одной из нескольких подобных сделок в нефтегазовом секторе США, где в последнее время происходит активная консолидация, пишет The Wall Street Journal.

Так, на прошлой неделе крупнейший независимый американский газодобытчик EQT объявил о покупке Alta Resources Development LLC за $2,9 млрд. В апреле Pioneer Natural Resources Co. приобрела более мелкого конкурента - DoublePoint Energy LLC - за $6,4 млрд с учетом долга.