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ТЭК 13.12.2023 09:53

США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых и машиностроительных компаний нефтегазового сектора

США ввели санкции в отношении российских инжиниринговых компаний, специализирующихся на технологиях в области переработки нефти и газа.

Как сообщается в материалах Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в черный список (SDN List) попали производитель крупнотоннажных спиралевитых теплообменников ООО "Северные технологии", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", производитель металлоконструкций ООО "Агрисовгаз" и АО "Казанский завод компрессорного машиностроения" ("Казанькомпрессормаш", входит в состав АО "Группа ГМС".

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, НЕФТЕГАЗ


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