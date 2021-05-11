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Здравоохранение 11.05.2021 23:33

Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами

Президент США Джо Байден сказал, что получил просьбы от очень многих лидеров стран о помощи с вакцинами от COVID-19 и обещал попробовать помочь им.

"По сути, около 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Попробуем", - сказал Байден, слова которого приводят западные СМИ.

По мнению президента США, "все страны в мире сейчас надеются, что мы поможем им справиться либо с недостаточным производством вакцин, либо просто с доступом к этим препаратам".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СТРАНЫ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]