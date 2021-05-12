ТЭК лидирует по выводу средств за рубеж через дивиденды, роялти и проценты, далее металлургия и банки - Мишустин

Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из РФ за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи - на их долю приходится 27% от общего показателя по экономике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина в ходе отчета правительства в нижней палате парламента.

Далее, по словам главы правительства, следуют компании металлургического сектора и банки. Затем, по его словам, следуют ритейл, логистика и другие отрасли.

В целом, по словам Мишустина, за 2019 год российские компании вывели за рубеж дивиденды, проценты и роялти на сумму 4,3 трлн рублей, 1,3 трлн рублей приходится на четыре юрисдикции - Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды. С тремя из них Россия пересмотрела соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, по соглашению с Нидерландами запущена процедура денонсации. Если учесть Сингапур, Гонконг и Швейцарию, с которыми также планируется пересмотреть соглашения, отметил премьер, то это составит около 90% тех средств, которые выводятся в транзитные территории.

"Когда компания вывела туда средства, то она должна по соглашению о двойном налогообложении использовать их и вкладывать в экономику этой страны, для этого и дается льгота. А она в этом смысле является кондуитной и выводит их дальше, ну я по-русски скажу, прячет. Для того, чтобы этого не было, только такая системная работа может предотвратить эту выплату, а администрирование будет, я уверен, на самом высоком уровне, поэтому нам предстоит поработать, в том числе, и с законами, и с соглашениями, и попросить вашей поддержки", - пояснил он.

Пересмотр соглашений с транзитными юрисдикциями, по словам Мишустина, "это основной заслон к тому, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не выводили огромные объемы дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции". "А если есть такое желание вывести дивиденды, у нас все-таки свобода предпринимательства, платили бы соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемам дивидендов, которые вывели", - подчеркнул он.