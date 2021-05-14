В Азербайджане зафиксировано 326 случаев COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 326 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 328,994 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 509 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 754.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 312,46 тыс. человек (+1262 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 780 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 494 тестов на коронавирус (накануне 7 733 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 368,394 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов