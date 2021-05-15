В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 364 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 790 случаев, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 790 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 496 (17,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в пятницу количество новых выявленных случаев коронавируса впервые с 20 марта превысило 9,4 тыс., эпидемиологи заявляют, что суточные колебания с небольшими подъемами или снижениями являются закономерными на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором сейчас находится Россия.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 тыс. 866 человек, 364 пациента скончались от коронавируса.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 073 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 скончавшихся и 2 тыс. 697 выздоровевших.

Российская столица среди всех регионов лидирует по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшее число зарегистрировано в Еврейской АО - один и в Чукотском АО - три. Ни одного заболевшего не выявлено в Ненецком АО.

С начала распространения коронавируса в РФ (со 2 марта 2020 года) всего зарегистрировано 4 млн 931 тыс. 691 случаев коронавирусной инфекции, 115 тыс. 480 умерших и 4 млн 547 тыс. 500 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 749 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 671 - в Московской области, 205 - в Ростовской области, 131 - в Воронежской области, 125 - в Нижегородской области, 120 - в Саратовской области, 115 - в Иркутской области, 108 - в Якутии, 104 - в Свердловской области, 100 - в Красноярском крае, В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 34 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 16 - в Нижегородской области, 15 - в Самарской области, 13 - в Ростовской области, по 12 умерших в Краснодарском и Алтайском краях. По 11 умерших в Воронежской и Ульяновской областях. 10 - в Свердловской области, по девять умерших в Московской области и Пермском крае. По восемь - в Ленинградской и Иркутской областях. Семь - в Красноярском крае, по шесть - в Удмуртии, Волгоградской, Тюменской, Челябинской, Липецкой областях. По пять - в Тульской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской областях, Ставропольском крае. По четыре - в Ярославской, Калининградской, Саратовской областях. По три летальных исхода в Карелии, Коми, Крыму, Карачаево-Черкесии, Якутии, Новосибирской, Владимирской, Вологодской областях. По два - в Кабардино-Балкарии, Башкирии, Хакасии, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Мурманской, Астраханской, Кемеровской, Белгородской, Ивановской, Курской, Орловской областях, Севастополе. По одному - в Калмыкии, Северной Осетии, Чечне, Мордовии, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Республике Алтай, Бурятии, Псковской области, Еврейской АО, Забайкальском крае.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 133,1 млн тестов на COVID-19, из них 361 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 499 тыс. 002 человека.