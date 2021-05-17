В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Sputnik V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава.
«С 18 мая граждане смогут использовать российскую вакцину Sputnik V для вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции. Вакцину можно будет сделать в Бакинском центре здоровья на проспекте Азадлыг, 112», - отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что сделать прививку может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг. В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac и AstraZeneca.
По данным на 16 мая в Азербайджане 764,218 тыс. человек или 7,5% населения страны получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми.
Азербайджан заключил контракт на получение 300 тыс. доз российской вакцины «Sputnik V». Первая партия – 40 тыс. доз была доставлена в Баку 2 мая. Поставка второй партии ожидается до конца мая. При этом Баку и Москва в настоящее время обсуждают возможность создания производства российской вакцины в Азербайджане.
Х.Насирзаде
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