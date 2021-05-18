Минск получил от Пекина 300 тыс. доз вакцины от COVID-19 в качестве гумпомощи

Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставлен в Белоруссию, сообщили в министерстве обороны республики во вторник.

"На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту - китайская вакцина от коронавируса", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в Минздраве проинформировали, что "официальные документы о передаче вакцины подписали сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси посол Се Сяоюн".

Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm, уточнили в ведомстве.

"На борту военно-транспортного самолета 300 тыс. доз вакцины - на 150 тыс. человек. Далее вакцина будет передана на склад РУП "Белфармация", для дальнейшего распределения в регионы", - сообщили в Минздраве.