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Здравоохранение 18.05.2021 19:51

Минск получил от Пекина 300 тыс. доз вакцины от COVID-19 в качестве гумпомощи

Гуманитарный груз с китайской вакциной от коронавируса доставлен в Белоруссию, сообщили в министерстве обороны республики во вторник.

"На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту - китайская вакцина от коронавируса", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в Минздраве проинформировали, что "официальные документы о передаче вакцины подписали сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси посол Се Сяоюн".

Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm, уточнили в ведомстве.

"На борту военно-транспортного самолета 300 тыс. доз вакцины - на 150 тыс. человек. Далее вакцина будет передана на склад РУП "Белфармация", для дальнейшего распределения в регионы", - сообщили в Минздраве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВАКЦИНА, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]