В Азербайджане на днях могут отменить правило обязательного ношения масок на открытом воздухе - TABIB

В Азербайджане в ближайшие дни могут отказаться от требования обязательного ношения медицинских масок на открытом воздухе, заявила глава департамента профилактики и контроля заболеваний TABIB Ягут Гараева.
«В ближайшие дни ожидается принятие решений по таким вопросам, как ношение масок на открытом воздухе, работы общественного транспорта и др.», - сказала Гараева в интервью телеканалу АзТВ.
Она также отметила, что решения по этим вопросам рассматриваются на фоне роста вакцинации среди населения.
В Азербайджане с 21 ноября 2020 года ношение медицинских масок в Азербайджане на открытом воздухе является обязательным требованием.
Согласно данным Оперштаба на 19 мая как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 1 млн 54,414 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 808,878 тыс. человек. Общее число сделанных в Азербайджане вакцин составляет 1 млн 863,292 тыс. единиц.
Х.Насирзаде
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