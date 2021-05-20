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Социум 20.05.2021 12:07

В Азербайджане на днях могут отменить правило обязательного ношения масок на открытом воздухе - TABIB

В Азербайджане в ближайшие дни могут отказаться от требования обязательного ношения медицинских масок на открытом воздухе, заявила глава департамента профилактики и контроля заболеваний TABIB Ягут Гараева.

«В ближайшие дни ожидается принятие решений по таким вопросам, как ношение масок на открытом воздухе, работы общественного транспорта и др.», - сказала Гараева в интервью телеканалу АзТВ.

Она также отметила, что решения по этим вопросам рассматриваются на фоне роста вакцинации среди населения.

В Азербайджане с 21 ноября 2020 года ношение медицинских масок в Азербайджане на открытом воздухе является обязательным требованием.

Согласно данным Оперштаба на 19 мая как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 1 млн 54,414 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 808,878 тыс. человек. Общее число сделанных в Азербайджане вакцин составляет 1 млн 863,292 тыс. единиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: TABIB, МАСКИ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]