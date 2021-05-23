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Дальнее зарубежье 23.05.2021 18:52

Израильтянам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию из-за COVID-19

Власти Израиля не рекомендуют гражданам страны ездить в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает в воскресенье израильская газета "Едиот ахронот".

"Министерство здравоохранения выпустило предупреждение, касающееся поездок на Сейшельские острова, в Аргентину и в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом", - пишет издание.

Кроме того, по его данным, израильский "красный список" могут вскоре пополнить Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.

Сейчас в эти страны израильтяне могут летать только по неотложным делам и по специальному одобрению. По возвращении им необходим период изоляции, даже если они прошли полный цикл вакцинации, отмечает газета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]