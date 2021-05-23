Польский премьер расценил принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске как угон и акт гостерроризма

Актом государственного терроризма назвал в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ситуацию, складывающуюся вокруг рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс и посаженного в Минске.

"Угон гражданского пассажирского самолета и принуждение его к приземлению в Минске с помощью ВВС Белоруссии - это беспрецедентный акт государственного терроризма, это нельзя назвать иначе", - приводят польские СМИ высказывания Моравецкого. При этом глава польского правительства добавил, что подобный инцидент не должен оставаться без ответа.

Кроме того, Моравецкий выступил с осуждением задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который находился на борту этого самолета.

"Я решительно осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после угона пассажирского самолета Ryanair", - заявил премьер. Он отметил, что Варшава требует от белорусских властей незамедлительного освобождения Протасевича, а также других незаконно задержанных белорусских оппозиционеров.

"Мы требуем прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и гражданского общества", - подчеркнул глава польского правительства.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия вынудила самолет изменить курс, подняв в воздух истребители МиГ-29.

"Протасевич летел из Афин в Вильнюс тем же рейсом, что неделю назад летела и сама Тихановская", - сказал Вечёрко. По его словам, если бы Тихановская в воскресенье тоже была в самолете, она так же была бы задержана.

"Они подняли военный истребитель МиГ-29, белорусский диспетчер указал лайнеру изменить направление и лететь в Минский аэропорт якобы из-за какой-то угрозы минирования. В Минске устроили повторный досмотр пассажиров, проверяли лайнер, и когда пассажиры выходили из самолета, Протасевича задержали", - сказал Вечёрко.

В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что экс-главред телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" (оба признаны экстремистскими в Белоруссии) Протасевич был объявлен Белоруссией в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.