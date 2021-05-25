Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 3,3 раза из-за COVID-19

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-апреле 2021 года, составило 162,9 тыс. человек, что в 3,3 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В Госкомстате отмечают, что большинство визитов в страну в январе-апреле было не связано с туризмом, что обусловлено пандемией коронавируса COVID-19 и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года.

В связи с этим, в отчетный период 2021 года преобладали визиты с нетуристической целью.

За прошедший период 32,7% прибывших в страну иностранцев составили граждане из РФ, 27,6% - Турции, 16,7% - Ирана, 10,8% - Грузии, 2,5% - Украины, 1,1% - Великобритании, 1% - Беларуси, по 0,7% - Казахстана и Узбекистана, по 0,6% - Туркменистана и Германии, 0,5% - Италии, 4,5% - граждане других стран.

Из общего числа посетивших страну 92,6% - мужчины, 7,4% - женщины.

Согласно статистике, число граждан ЕС, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 2,6 раза - до 5,9 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 2,5 раза, до 27,7 тыс. человек, из стран СНГ - в 3,1 раза, до 63,1 тыс. человек.

В отчетный период 69,7% человек прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 27,1% - воздушным транспортом, 3,2% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь- апрель сократилось в 5,8 раза – до 162,8 тыс. человек. При этом 42,4% выезжали в Турцию, 22,1% - Россию, 9,4% - Грузию, 6,9% - Иран, 19,2% - другие страны.

"25,1% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 68,6% - воздушным транспортом, 6,3% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

По итогам 2020 года турпоток в Азербайджан составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года. Спад турпотока был связан с ограничениями, действующими из-за COVID-19.

В настоящее время ограничения на въезд в Азербайджан действуют до 1 июня 2021

года.

Х.Насирзаде