Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 3,3 раза из-за COVID-19

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-апреле 2021 года, составило 162,9 тыс. человек, что в 3,3 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
В Госкомстате отмечают, что большинство визитов в страну в январе-апреле было не связано с туризмом, что обусловлено пандемией коронавируса COVID-19 и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года.
В связи с этим, в отчетный период 2021 года преобладали визиты с нетуристической целью.
За прошедший период 32,7% прибывших в страну иностранцев составили граждане из РФ, 27,6% - Турции, 16,7% - Ирана, 10,8% - Грузии, 2,5% - Украины, 1,1% - Великобритании, 1% - Беларуси, по 0,7% - Казахстана и Узбекистана, по 0,6% - Туркменистана и Германии, 0,5% - Италии, 4,5% - граждане других стран.
Из общего числа посетивших страну 92,6% - мужчины, 7,4% - женщины.
Согласно статистике, число граждан ЕС, посетивших Азербайджан в январе-апреле, сократилось в 2,6 раза - до 5,9 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 2,5 раза, до 27,7 тыс. человек, из стран СНГ - в 3,1 раза, до 63,1 тыс. человек.
В отчетный период 69,7% человек прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 27,1% - воздушным транспортом, 3,2% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь- апрель сократилось в 5,8 раза – до 162,8 тыс. человек. При этом 42,4% выезжали в Турцию, 22,1% - Россию, 9,4% - Грузию, 6,9% - Иран, 19,2% - другие страны.
"25,1% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 68,6% - воздушным транспортом, 6,3% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.
По итогам 2020 года турпоток в Азербайджан составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года. Спад турпотока был связан с ограничениями, действующими из-за COVID-19.
В настоящее время ограничения на въезд в Азербайджан действуют до 1 июня 2021
года.
Х.Насирзаде
Корабли ВМС Азербайджана выполнили боевые стрельбы на Каспии - Минобороны
В Шуше будет государственный заповедник
Администрация Байдена решила не продлевать нефтяную сделку между американской компанией и сирийскими курдами
Минфин против выделения дополнительной группы по НДД для выработанных месторождений
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе почти $59 млн
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
Президент Азербайджана и глава МИД Ирана на переговорах в Баку обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе - посольство Ирана
Миссия ООН в Мали осуждает попытку переворота в стране, внимательно следит за развитием ситуации
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?