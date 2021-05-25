Саммит ЕС запретил белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза, заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам Меркель, саммит решил в отношении белорусских политиков "принять дополнительные целенаправленные экономические санкции и запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство ЕС".
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