Лукашенко обещает жёстко реагировать на любые санкции

Президент Белоруссии на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления пообещал жёстко реагировать на любые санкции и провокации.
"На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого "наелись". А потому, что вы там на Западе не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство "СБ. Беларусь Сегодня".
По словам Лукашенко, от белорусов требуется одно: правильное понимание ситуации и единство в обществе.
При этом президент призвал не обольщаться предлагаемыми $3 млрд взамен на реформы. "Эти три миллиарда пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают. Это всего лишь треть стоимости атомной станции. Взамен требуют уничтожения белорусской экономики. Суть реформ вы знаете. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки", - считает он.
В качестве примера Лукашенко привел Украину.
"Пока нищие стоят с протянутой с рукой, местные олигархи по заказу западных компаний вывозят эшелонами украинский чернозем. Нам надо сплотиться, выстоять и идти своим путем туда, где нас ждут, где для нас открыты двери. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать новой Евразией, ее форпостом", - заявил Лукашенко.
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