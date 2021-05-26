Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство 31 модульной школы

Президент Азербайджана Ильхам Алитев подписал распоряжение о выделении средств для строительства модульных школ.

Согласно распоряжению, министерству образования выделяется 10 млн манатов для строительства 31 школы модульного типа в 19 районах страны: Агсуинском, Джалилабадском, Дашкесанском, Гедабекском, Хачмазском, Имишлинском, Гахском, Губинском, Гусарском, Гобустанском, Лерикском, Сабирабадском, Шабранском, Шамахинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском, Уджарском и Ярдымлынском.

На строительство каждой школы предусмотрены расходы в размере от 207 тыс. до 425 тыс. манатов.

Средства выделяются из бюджета на 2021 год в рамках государственных капитальных инвестиций.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде