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Наука и образование 26.05.2021 13:54

Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство 31 модульной школы

Президент Азербайджана Ильхам Алитев подписал распоряжение о выделении средств для строительства модульных школ.

Согласно распоряжению, министерству образования выделяется 10 млн манатов для строительства 31 школы модульного типа в 19 районах страны: Агсуинском, Джалилабадском, Дашкесанском, Гедабекском, Хачмазском, Имишлинском, Гахском, Губинском, Гусарском, Гобустанском, Лерикском, Сабирабадском, Шабранском, Шамахинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском, Уджарском и Ярдымлынском.

На строительство каждой школы предусмотрены расходы в размере от 207 тыс. до 425 тыс. манатов.

Средства выделяются из бюджета на 2021 год в рамках государственных капитальных инвестиций.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, МОДУЛЬНАЯ/ШКОЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]