Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство 31 модульной школы

Президент Азербайджана Ильхам Алитев подписал распоряжение о выделении средств для строительства модульных школ.
Согласно распоряжению, министерству образования выделяется 10 млн манатов для строительства 31 школы модульного типа в 19 районах страны: Агсуинском, Джалилабадском, Дашкесанском, Гедабекском, Хачмазском, Имишлинском, Гахском, Губинском, Гусарском, Гобустанском, Лерикском, Сабирабадском, Шабранском, Шамахинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском, Уджарском и Ярдымлынском.
На строительство каждой школы предусмотрены расходы в размере от 207 тыс. до 425 тыс. манатов.
Средства выделяются из бюджета на 2021 год в рамках государственных капитальных инвестиций.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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