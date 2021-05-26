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СНГ 26.05.2021 14:08

Присоединение Белоруссии к России стало бы подарком Западу - Лукашенко

России не нужна головная боль с включением Белоруссии в свой состав, такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко

"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна. Это был бы такой подарок коллективному Западу, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Времена поменялись, сегодня иные подходы", - сказал Лукашенко в среду на встрече с парламентариями и госчиновниками. Его цитирует издание "СБ. Беларусь Сегодня".

"Беларусь и Россия как два суверенных, независимых государства могут выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы эти путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - заявил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]