Присоединение Белоруссии к России стало бы подарком Западу - Лукашенко

России не нужна головная боль с включением Белоруссии в свой состав, такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко

"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна. Это был бы такой подарок коллективному Западу, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Времена поменялись, сегодня иные подходы", - сказал Лукашенко в среду на встрече с парламентариями и госчиновниками. Его цитирует издание "СБ. Беларусь Сегодня".

"Беларусь и Россия как два суверенных, независимых государства могут выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы эти путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - заявил Лукашенко.